Sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig’de kalan maçlarda şampiyonluk yarışı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmama kararı aldı.

İlk önemli adım ise milli aradan sonra yapılacak derbide atılacak. Alınacak galibiyet durumunda futbolculara toplam 1.5 milyon euro özel prim verileceği belirtildi.

SARAN’DAN TAM DESTEK

Göreve gelir gelmez tesislere ve maçlara düzenli şekilde giderek teknik heyet ile oyunculara yakın duran Başkan Sadettin Saran’ın, bu desteğini sezon sonuna kadar sürdüreceği öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda çok kritik ve zorlu maçlar olduğunu vurgulayan Saran’ın, “Hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacak” talimatı verdiği ifade edildi.

Derbi galibiyeti için belirlenen özel primin yanı sıra, diğer önemli karşılaşmalar için de ayrı prim paketleri hazırlanabileceği kaydedildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI ERKEN BAŞLADI

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadronun kalan maçlar öncesinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Başkan Saran’ın tesis ziyaretlerini sıklaştıracağı belirtildi. Sorunlara anında çözüm üretilmesi talimatını veren Saran, transfer çalışmalarına da erken start verdi.