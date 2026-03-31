Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç, 31 Mart 2026 Salı günü İstanbul Ataşehir’de trafik kazasına karıştı. İlk bilgilere göre kaza hafif hasarlı olarak kayda geçti. Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı aktarıldı.

Kaza, Saran’ın Chobani Stadyumu’na gitmek üzere yolda olduğu sırada meydana geldi. Olay sonrası başkanın vücudunda morluklar oluştuğu belirtilirken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

KAZA ATAŞEHİR’DE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza bugün öğle saatlerinde Ataşehir’de yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bulunduğu araç, stadyum güzergâhında seyir halindeyken kazaya karıştı. Olayın ardından çevredeki ekiplerin duruma müdahale ettiği bildirildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İlk bilgilerde Sadettin Saran’ın durumunun iyi olduğu vurgulandı. Şoförün hafif yaralandığı, kazanın ardından gerekli kontrollerin yapıldığı ifade edildi. Olayla ilgili resmi bir sağlık açıklaması gelmesi halinde detayların netleşmesi bekleniyor.