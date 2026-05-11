ALANYA Kalesi çevresindeki kayalık alanda gelişigüzel şekilde bırakılan cam şişeler, plastik atıklar ve çeşitli çöpler dikkat çekti. Tarihi dokunun hemen yanında oluşan kirlilik görüntüsü, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler açısından da olumsuz bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mirasın korunması gerektiğini belirterek, bölgedeki denetimlerin artırılmasını istedi. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ifade eden çevre sakinleri, bazı kişilerin bilinçsiz davranışları nedeniyle kale çevresinin adeta çöplüğe döndüğünü söyledi. Çevre duyarlılığı çağrısında bulunan vatandaşlar, tarihi mirasın korunması için daha sık temizlik çalışması yapılmasını ve sorumlular hakkında işlem uygulanmasını talep etti. (Şerife ÇOBAN)

