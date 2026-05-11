ALANYA Kalesi çevresindeki kayalık alanda gelişigüzel şekilde bırakılan cam şişeler, plastik atıklar ve çeşitli çöpler dikkat çekti. Tarihi dokunun hemen yanında oluşan kirlilik görüntüsü, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler açısından da olumsuz bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mirasın korunması gerektiğini belirterek, bölgedeki denetimlerin artırılmasını istedi. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ifade eden çevre sakinleri, bazı kişilerin bilinçsiz davranışları nedeniyle kale çevresinin adeta çöplüğe döndüğünü söyledi. Çevre duyarlılığı çağrısında bulunan vatandaşlar, tarihi mirasın korunması için daha sık temizlik çalışması yapılmasını ve sorumlular hakkında işlem uygulanmasını talep etti. (Şerife ÇOBAN)
Alanya Kalesi'nde tepki çeken görüntü
Alanya Kalesi çevresine atılan çöpler tepki çekti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi bölgede oluşan görüntüler, hem vatandaşların hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu
Muhabir: Şerife ÇOBAN
Yorumlar
Trend Haberler
Son Dakika! Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Son dakika - Belediye Başkanı kesin ihraç talebiyle sevk edildi
Alanya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücünün durumu ağır
Son Dakika! Alanya'da servis kaza yaptı, yaralı öğrenciler var
Antalya'da otel çalışanı feci kazada can verdi
Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü