Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım aksadı. Yolda oluşan derin çatlaklar sürücüleri tedirgin ediyor.

Alanya’da heyelan tehlikesi bir kez daha kendini gösterdi. Son aylarda etkisini artıran sağanak yağışların ardından yamaç arazilerde toprak kaymaları devam ediyor. Son olarak Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolu üzerinde meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı ciddi şekilde etkiledi.

YOLDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Heyelan sonrası yolun bazı bölümlerinde 10 santimetreyi bulan derin çatlaklar oluştu. Zemindeki kayma nedeniyle asfaltın yer yer çöktüğü görülürken, sürücüler için risk her geçen saat artıyor. Özellikle virajlı kesimlerde oluşan bu hasar, kazaya davetiye çıkarabilecek nitelikte.

Yoldan geçen bir sürücü kısa bir cümle kurdu: “Bir anda fark ettik… korkutuyor.”

3 MAHALLEYE ULAŞIM AKSADI

Heyelan nedeniyle 3 mahallenin bağlantı yolu büyük ölçüde zarar gördü. Bölgeyi kullanan vatandaşlar alternatif güzergah arayışına girerken, bazı noktalarda ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

Sabah işe gitmeye çalışanlar için durum pek kolay değildi. Yol uzuyor. Mazot zaten pahalı…

KARAYOLLARI NE ZAMAN MÜDAHALE EDECEK?

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun daha fazla zarar görmeden acil müdahale edilmesini bekliyor. Özellikle yağışların devam etmesi halinde çatlakların büyümesinden endişe ediliyor.

Gözler şimdi Karayolları ekiplerinin atacağı adımlarda. Çünkü bu yol sadece bir bağlantı değil, günlük hayatın tam ortası.