Uşak ve Marmaris belediyelerine yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Toplam 24 kişi gözaltına alınırken, dosyalarda “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar öne çıktı. Gelişmeler, Antalya ve özellikle turizm hattında belediye-denetim tartışmalarını yakından izleyen Alanya’daki vatandaşın da gündemine girdi.

UŞAK DOSYASI: BAŞKAN DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “kişi ve firmalardan rüşvet aldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenledi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında; belediye başkanı, yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin gece eğlence mekanlarında yaptıkları harcamaların “temsil/ağırlama gideri” adı altında yemek faturalarıyla belediye bütçesinden ödendiği, Yalım’ın mal varlığına el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı tüm mal varlığını 2025 yılı içinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği yer aldı.

Dosyada ayrıca, Yalım’ın gönül ilişkisi olduğu belirtilen A.A. isimli kişinin 2024’te yüksek maaşlı bir kadroyla belediyede işe alındığı ancak fiilen çalışmadığı, Yalım’a ait Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personelin belediye kadrosunda gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği iddia edildi.

Bir başka başlıkta ise iş insanı E.A.’dan belediyeye 10 araç istendiği, E.A.’nın 3 araçtan fazlasını almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.’nın sahibi olduğu AVM’nin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma metninde; müşteki ve tanık beyanlarına konu isimler arasında yoğun HTS kayıtları ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz verilerinin bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketleri, mal varlığı alımları, nakit yatırma-çekme işlemleri ile yurtdışı şirket ve kişilerden gelen yüksek tutarlı swift transferlerinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca finansal işlem hacmi ve sıklığı ile şüphelilerin mali/mesleki profilleri arasında uyumsuzluk olduğu, tanık ve müşteki anlatımlarının teknik ve mali verilerle uyumlu görüldüğü kaydedildi.

Araya sıkıştırayım, vatandaşın asıl derdi bazen daha basit: “Belediye bütçesi” denince akla yol, su, temizlik, fatura geliyor; iddialar doğruysa bunun yükü yine…

MARMARİS DOSYASI: RUHSAT-İSKAN SÜRECİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı soruşturmada ise Marmaris Belediyesinde görevli bazı personelin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladığı iddiaları araştırıldı. Belediye içindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

Operasyon kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü’nde görevli bir personelin 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofisler için eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı: Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P.

Belediye binası önünde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise belediyenin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Belediyemiz, Marmaris Belediyesi Başkanı ve yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edecektir. Umuyoruz ki bu soruşturma en kısa sürede sonuçlanır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşacağız” dedi.

ALANYA’DA NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR? Marmaris’teki iddiaların odağında ruhsat ve iskan süreçleri var; bu başlık, turizm bölgelerinde işletmeci ve esnafın en çok temas ettiği alanlardan biri. Alanya’da da otel, restoran, işletme ruhsatı, yapı kullanma izni gibi süreçler hem yatırımcıyı hem çalışanı hem de günlük hayatı etkiliyor; çünkü geciken bir ruhsat, geciken bir açılış, ertelenen bir sezon planı demek.

Soruşturmalar devam ediyor. İddialara ilişkin yargı süreci ve yeni gözaltı ya da adli kararlar oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor; ama şu aşamada dosya, iddia ve tespitlerin…