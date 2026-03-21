Mersin’in Aydıncık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan, Alanya’yı da yakından ilgilendiren Mersin-Antalya kara yolunda ulaşımı çift yönlü durdurdu. Yola düşen toprak ve kaya parçalarının isabet ettiği araçta 1 kişi hafif yaralandı.

Alanya-Mersin yolu son durum başlığında yakından takip edilen gelişmede, Mersin’in Aydıncık ilçesinde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının kara yoluna sürüklenmesi nedeniyle Mersin-Antalya karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede hem güvenlik önlemleri artırıldı hem de yol temizleme çalışması başlatıldı.

HEYELAN YOLA İNDİ, ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İlk bilgilere göre heyelan sırasında seyir halinde bulunan bir araç, yamaçtan gelen toprak ve kaya parçalarının arasında kaldı. Araçta maddi hasar oluştu. O sırada araçta bulunan 1 kişinin hafif yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenildiği bildirildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola savrulan toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle güzergâhta uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜLERE “ZORUNLU DEĞİLSE KULLANMAYIN” UYARISI

Yetkililer, yağışın sürmesi nedeniyle bölgede yeni toprak kaymalarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle sürücülerden, Mersin Antalya karayolu heyelan son dakika gelişmelerini takip etmeden yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamaları istendi.

Yolun ne zaman tamamen açılacağına ilişkin net saat verilmedi. Çalışmalar sürüyor. Bir başka ifadeyle, güzergâhta kontrollü açılma beklentisi var ama...

ALANYA’DAN ÇIKACAKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Bu güzergâh, Alanya’dan Mersin yönüne giden sürücüler ile Antalya-Mersin hattında taşımacılık yapan araçlar açısından kritik önemde. Özellikle bayram ve hafta sonu hareketliliğinde yol kapanmaları, alternatif güzergâhlarda da yoğunluğu artırabiliyor. Bu yüzden bölgedeki gelişmeler yalnızca Mersin’i değil, Alanya ve çevresindeki sürücüleri de doğrudan ilgilendiriyor.