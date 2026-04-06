Alanya hava durumu bugün (6 Nisan 2026) en yüksek 19°C, en düşük 9°C ve yer yer sağanak yağış ihtimaliyle takip ediliyor. Gün içinde kısa süreli yağış geçişleri beklenirken, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette esmesi plaj planlarını etkileyebilir.

Sabah saatlerinde Alanya genelinde hava kısmen güneşli görünse de bulutlanma aralıklarla artıyor. Bu yüzden “Alanya’da bugün yağmur var mı” sorusunun yanıtı: Evet, yer yer sağanak olasılığı var.

Nisan ayı Alanya’da sürprizli geçebiliyor; bir saat güneş, bir saat bulut… Yani.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN 6 NİSAN 2026

Alanya’da bugün sıcaklık 9-19°C bandında seyrediyor ve yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle öğle sonrası kısa süreli yağış ihtimali arttığı için dışarıda uzun süre kalacakların ince bir yağmurlukla çıkması mantıklı.

Yağışın “tüm gün aralıksız” bir senaryo olması beklenmiyor; daha çok parça parça, kısa süreli sağanaklar şeklinde. Bu da Alanya’da yürüyüş, sahil bandı ve açık hava kafe planı yapanlar için “araya yağmur girer mi” riskini canlı tutuyor.

ALANYA’DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI, SAĞANAK NE ZAMAN

Bugün Alanya’da yağış beklentisi yer yer sağanak şeklinde. Net saat vermek tahmin güncellemelerine bağlı olduğu için, planı olanların gün içinde radar ve saatlik tahmin ekranlarını kontrol etmesi gerekiyor.

Alanya gibi deniz etkisinin güçlü olduğu yerlerde bulutlar hızlı toplanıp hızlı dağılabiliyor. Bu yüzden yağış geçişleri kısa sürse bile yollarda kayganlık, görüşte düşme ve ani serinleme görülebiliyor.

ALANYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Alanya 5 günlük hava durumu görünümünde Salı günü de yer yer sağanak sürüyor; Çarşamba ve Perşembe ise daha güneşli bir pencere açılıyor. Cuma günü sıcaklık belirgin düşerken yeniden sağanak ihtimali öne çıkıyor.

6 Nisan Pazartesi: 9/19°C, yer yer sağanak

7 Nisan Salı: 10/20°C, yer yer sağanak

8 Nisan Çarşamba: 11/21°C, güneşli-parçalı bulutlu

9 Nisan Perşembe: 8/19°C, çoğunlukla güneşli

10 Nisan Cuma: 6/14°C, yer yer sağanak

Hafta sonuna sarkan görünümde (11 Nisan Cumartesi) yeniden 10/19°C bandı ve yer yer sağanak ihtimali konuşuluyor. Tahminler güncellendikçe bu tablo özellikle yağış tarafında değişebiliyor.

ALANYA’DA NEM VE RÜZGAR NASIL OLACAK

Bugün için kaynaklarda net nem ve rüzgar sayısı paylaşılmasa da Alanya’da deniz etkisi nedeniyle nem çoğu gün hissedilir düzeyde oluyor. Yağış ihtimali olan günlerde nem artışı daha belirgin hissedildiği için, “hava serin ama bunaltıyor” şikâyeti görülebiliyor.

Rüzgar tarafında ise kıyı hattında orta kuvvetli esintiler tipik. Özellikle sağanak öncesi rüzgarın yön ve hız değiştirmesi, deniz kenarında oturanlar ve tekne turu planlayanlar için küçük ama önemli bir detay.

ALANYA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE

6 Nisan 2026 için ölçülmüş kesin bir deniz suyu sıcaklığı verisi paylaşılmadı; ancak Alanya sahil şeridinde bu dönemde deniz suyu genellikle 16-18°C bandında olabiliyor. Bu aralık, kısa süreli denize girmek isteyenler için mümkün; uzun yüzüş planlayanlar içinse serin sayılır.

Deniz suyu sıcaklığı gün içinde güneşlenmeyle bir miktar yükselse de rüzgar ve bulutlanma hissi hızlı değiştirebiliyor. Özellikle Çarşamba-Perşembe güneşli aralıkta deniz daha “katlanılabilir” hissedilirken, Cuma günkü serinleme beklentisi deniz keyfini törpüleyebilir.

ALANYA’DA PLAJ VE TURİZM İÇİN HAVA DEĞERLENDİRMESİ

Alanya’da bugün plaj planı yapılacaksa en büyük risk kısa süreli sağanaklar ve rüzgar. Kumda zaman geçirmek mümkün olsa da denize girmek yerine sahil yürüyüşü, iskele çevresi ve kapalı alanı olan mekanlar daha garanti bir seçenek.

Turizm açısından bakıldığında Çarşamba ve Perşembe günleri, şehir içi geziler ve açık hava aktiviteleri için haftanın en rahat iki günü gibi duruyor. Özellikle Dimçayı çevresi, teleferik ve kale rotası gibi planlar için yağış ihtimalinin daha düşük olduğu günleri seçmek avantaj sağlar.

Cuma günü beklenen sıcaklık düşüşü (14°C) Alanya’da “ince mont” ihtiyacını geri getiriyor. Akşam saatlerinde serinlik daha hızlı çöktüğü için dışarıda uzun oturacakların katmanlı giyinmesi iyi olur.

ALANYA’DA BUGÜN NE GİYİLİR, PLAN NASIL YAPILIR

Alanya hava durumu bugün için en pratik yaklaşım: katmanlı giyinmek ve yağmura karşı hazırlıklı olmak. Sabah serin, öğle ılık, yağış geçişinde ise bir anda üşütebiliyor.

İnce mont/yağmurluk ve kapüşon işe yarar

Kaymayan tabanlı ayakkabı yağış geçişlerinde rahatlatır

Plaj çantası yerine küçük bir şemsiye daha mantıklı olabilir

Son bir not: “Alanya hava durumu 5 günlük” araması yapanların planı genelde tatil, düğün/organizasyon veya tekne turu oluyor. Bu hafta için en risksiz pencere Çarşamba-Perşembe görünse de, yağışlı günlerde bile Alanya’da hava bir anda açabildiği için güncel saatlik tahmin takibi fark yaratıyor.