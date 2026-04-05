Alanya’da son haftalarda suçiçeği vakalarında artış dikkat çekiyor. Özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklar arasında yayılan hastalık, belirtilerinin geç ortaya çıkması nedeniyle hızlı bulaş riski taşıyor.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarda görülen erken belirtileri dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

İLK BELİRTİLER GÖZDEN KAÇABİLİR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, suçiçeğinin ilk aşamada hafif belirtilerle başladığını belirterek, “Ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetler hastalığın ilk işaretleri olabilir” dedi.

Hastalığın ilerleyen günlerinde ciltte döküntüler ortaya çıkıyor. Bu döküntüler kısa sürede içi su dolu kabarcıklara dönüşerek kabuklanma sürecine giriyor.

ALANYA’DA OKUL VE KREŞLERDE RİSK ARTIYOR

Suçiçeğinin bulaşıcılığı nedeniyle Alanya’da özellikle okul ve kreş ortamlarında yayılma riski artıyor. Uzmanlar, döküntüler ortaya çıkmadan önce bile çocukların virüsü bulaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle hastalık şüphesi olan çocukların okula gönderilmemesi büyük önem taşıyor.

BALONCUKLARA MÜDAHALE ETMEYİN

Uzmanlara göre suçiçeğinde oluşan kabarcıkların patlatılması hem enfeksiyon riskini artırıyor hem de bulaşıcılığı yükseltiyor. Kaşıntı nedeniyle çocukların bu bölgelere zarar vermemesi gerekiyor.

NE ZAMAN HASTANEYE GİDİLMELİ?

Suçiçeği virüsü bulaştıktan sonra belirtiler 7 ila 10 gün içinde ortaya çıkabiliyor. Bu süreçte hastalık fark edilmeden yayılabiliyor.

Dr. Aliyeva, “Eğer ateş düşmüyorsa, ciltte iltihap oluşuyorsa ya da çocuk beslenemiyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Alanya’da özellikle bağışıklığı düşük çocuklar ve ergenlerde hastalığın daha ağır seyredebileceği belirtiliyor.