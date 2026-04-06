Alanya’da bugün (6 Nisan 2026) nöbetçi eczaneler Mahmutlar, Saray, Cikcilli ve Konaklı bölgelerinde hizmet veriyor. En yakın nöbetçi eczaneyi hızlıca bulmanız için eczane isimleri, adresleri, telefon numaraları ve mahalle/semt bilgilerini aşağıda tek tek paylaşıyoruz.

Gecenin bir saatinde ilaç ihtiyacı, çocuk ateşi, acil reçete ya da pansuman malzemesi… Alanya’da nöbetçi eczane araması bugün de en çok yapılan aramalardan biri.

Not: Nöbet saatleri ve fiili açık/kapalı durumu değişkenlik gösterebileceği için yola çıkmadan önce mutlaka telefonla arayıp teyit edin.

ALANYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ 6 NİSAN 2026

6 Nisan 2026 tarihinde Alanya’da nöbetçi olan eczaneler: Burcu Aydoğdu Eczanesi, Başak Eczanesi, Lale Eczanesi, Nisa Eczanesi, Numan Eczanesi ve Anadolu Eczanesi.

Listeyi mahalle/semt bilgisiyle vermek özellikle önemli; çünkü Alanya’da Mahmutlar’dan Konaklı’ya mesafe uzayabiliyor ve acil durumda en yakınına yönelmek zaman kazandırıyor.

MAHMUTLAR NÖBETÇİ ECZANE: BURCU AYDOĞDU ECZANESİ

Burcu Aydoğdu Eczanesi bugün Mahmutlar Mahallesi’nde nöbetçi. Adres: Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi No:136 A/B Alanya (Çantaş Yapı Kooperatifi karşısı).

Telefon numarası: 0(242) 528-58-00. Mahmutlar’da “bugün nöbetçi eczane nerede” diye arayanlar için en net referans noktası Çantaş Yapı Kooperatifi karşısı.

MAHMUTLAR NÖBETÇİ ECZANE: ANADOLU ECZANESİ

Mahmutlar bölgesinde bugün nöbetçi olan bir diğer seçenek Anadolu Eczanesi. Adres: Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi No:187/A-D Alanya (Mahmutlar).

Telefon numarası: 0(242) 528-81-88. Aynı cadde üzerinde iki nöbetçi eczane olması, Mahmutlar’da yaşayanlar ve bölgeye yakın otellerde konaklayanlar için erişimi kolaylaştırıyor.

SARAY NÖBETÇİ ECZANE: BAŞAK ECZANESİ

Saray Mahallesi’nde bugün nöbetçi eczanelerden biri Başak Eczanesi. Adres: Saray Mahallesi, Stad Caddesi No:6 Alanya (Özel Anadolu Hastanesi karşısı).

Telefon numarası: 0(242) 522-20-72. “Özel Anadolu Hastanesi karşısı” bilgisi, Saray’da nöbetçi eczane arayanların en hızlı şekilde konum bulmasına yardımcı oluyor.

SARAY NÖBETÇİ ECZANE: NİSA ECZANESİ

Saray Mahallesi’nde nöbetçi olan bir diğer eczane Nisa Eczanesi. Adres: Saray Mahallesi, Yunus Emre Caddesi No:4/C Alanya (Başkent Üniversitesi Hastanesi karşısı).

Telefon numarası: 0(242) 513-25-26. Hastane karşısı konumu nedeniyle özellikle acil servis çıkışı reçete işlemlerinde yoğunluk olabiliyor; arayıp teyit etmek işi hızlandırır.

CIKCİLLİ NÖBETÇİ ECZANE: LALE ECZANESİ

Cikcilli Mahallesi’nde bugün nöbetçi eczane Lale Eczanesi olarak listeleniyor. Adres: Cikcilli Mahallesi, Azakoğlu Caddesi No:12/A Alanya (Cikcilli Aile Sağlığı Merkezi yanı, Alanyum AVM üstü).

Telefon numarası: 0(242) 500-28-16. “Alanyum AVM üstü” tarifi, Cikcilli’de ya da çevre mahallelerde yaşayanların en çok kullandığı yön bulma ifadelerinden.

KONAKLI NÖBETÇİ ECZANE: NUMAN ECZANESİ

Konaklı Mahallesi’nde bugün nöbetçi olan eczane Numan Eczanesi. Adres: Konaklı Mahallesi, 19. Sokak No:4/A Alanya (Konaklı).

Telefon numarası: 0(242) 565-20-01. Konaklı’da nöbetçi eczane arayanlar için 19. Sokak bilgisi kritik; özellikle gece saatlerinde doğru sokağa yönelmek zaman kazandırıyor.

ALANYA’DA EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANEYİ NASIL HIZLI BULURSUNUZ

Alanya nöbetçi eczane aramasında en pratik yöntem, önce bulunduğunuz mahalleyi netleştirmek: Mahmutlar, Saray, Cikcilli veya Konaklı. Ardından listeden o bölgeye en yakın eczaneyi seçip telefonla arayarak açık olduğunu doğrulamak.

Bazı günler aynı mahallede birden fazla nöbetçi eczane olabiliyor; bugün Mahmutlar’da iki farklı nöbetçi eczane bulunması gibi. Bu da yoğunluk durumuna göre alternatif yaratıyor.

ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE TELEFONLA ARAMAK NEDEN ÖNEMLİ

Nöbetçi eczaneler listesi resmi duyurulara dayanıyor olsa da, pratikte kısa süreli yer değişiklikleri, teknik nedenler veya devir-teslim saatleri gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden “Alanya’da nöbetçi eczane açık mı” sorusunun en net cevabı, eczaneyi arayıp teyit etmek.

Bir de bazen… Özellikle hastane karşısındaki eczanelerde (Saray’daki Özel Anadolu Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi çevresi gibi) gece saatlerinde yoğunluk oluşabiliyor. Reçeteniz varsa kimlik ve gerekli evrakları hazır etmek de işinizi hızlandırır.

KAYNAK VE BİLGİ NOTU

Bu içerikte yer alan 6 Nisan 2026 Alanya nöbetçi eczane bilgileri, Antalya Eczacı Odası tarafından yayınlanan nöbetçi eczaneler listesine dayandırılan web verileri esas alınarak derlenmiştir. Adres ve telefon bilgileri, okuyucunun en yakın nöbetçi eczaneye hızlı ulaşması için aynen paylaşılmıştır.

