Antalya nöbetçi eczane listesi 6 Nisan 2026 için açıklandı: Muratpaşa’da 7, Kepez’de 5 nöbetçi eczane var; Konyaaltı için paylaşılan kayıtta Çelebi Eczanesi bilgisi yer alıyor. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda “bugün nöbetçi eczane hangisi” diye arayanlar için isim, adres ve telefonları aşağıda tek tek paylaşıyoruz.

Alanya’dan Antalya merkeze işi düşenler de özellikle akşam saatlerinde en yakın nöbetçi eczaneyi hızlı bulmak istiyor. Yol çıkmadan önce eczaneyi arayıp nöbet durumunu teyit etmek, hem zaman hem de trafik açısından işinizi kolaylaştırır.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN HANGİLERİ AÇIK

6 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkez ilçeleri Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda nöbetçi eczane arayanlar için güncel liste; eczane adı, mahalle/semt, açık adres ve telefon numarasıyla birlikte aşağıda.

Listede yer alan adres tariflerinde “karşısı, yanı, bitişiği” gibi ifadeler özellikle ilk kez gidenler için pratik oluyor. Yine de konum ve çalışma durumunu telefonla doğrulamak iyi bir alışkanlık.

MURATPAŞA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Muratpaşa’da bugün nöbetçi eczaneler Yıldız, Üçgen, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Şirinyalı ve Güzeloba gibi farklı mahallelere dağılıyor. Bu sayede MarkAntalya çevresi, Lara hattı ve kent merkezi tarafında seçenek artıyor.

Türker Eczanesi (Yıldız Mahallesi): Yıldız Mah. Kazım Karabekir Cad. 74/A, Defterdarlık Karşısı, Vakıfbank Bitişiği. Telefon: 0(242) 237-99-02.

Atilla Eczanesi (Üçgen Mahallesi): Üçgen Mah. Sokullu Cad. No:8/A, Tekelioğlu Halk Kütüphanesi Yani, Atatürk Devlet Hastanesi Doğusu. Telefon: 0(242) 343-22-65.

Elifsu Eczanesi (Kızıltoprak Mahallesi): Kızıltoprak Mah. 921 Sok. No:36/A. Telefon: 0(242) 312-07-99.

Demet Eczanesi (Markantalya AVM yanı / Muratpaşa): Markantalya AVM Yani, Muratpaşa Camii Karşısı, Sarmapol Cad. 82/C. Telefon: 0(533) 676-15-59 / 0(242) 244-86-67.

Köyüm Eczanesi (Yeşilbahçe Mahallesi): Yeşilbahçe Mah.

1450 Sok. 35/A. Telefon: 0(531) 335-41-01.

Çelebi Eczanesi (Şirinyalı Mahallesi): Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:130/A, Laura Kavşağı, Öztürkler Cevheri Yani. Telefon: 0(242) 324-07-32.

İnci Eczanesi (Güzeloba Mahallesi): Güzeloba Mah.

2121 Sok. No:9/C, Aksu Sitesi, Karpuzkaldıran Askeri Kamp Karşısı. Telefon: 0(530) 050-34-84.

Muratpaşa’da “en yakın nöbetçi eczane” aramalarında MarkAntalya çevresi ve Lara-Konyaaltı bağlantı aksı sık öne çıkıyor. Özellikle Demet Eczanesi (Markantalya AVM yanı) ve Çelebi Eczanesi (Laura Kavşağı) konum tarifleriyle pratik noktalar arasında.

KEPEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Kepez’de bugün nöbetçi eczaneler; Zafer, Emek, Göçerler, Güneş ve Şafak mahallelerinde yoğunlaşıyor. Şehir Hastanesi çevresi ve Kepez Devlet Hastanesi yanı gibi referans noktaları, acil ihtiyaçlarda yön bulmayı kolaylaştırıyor.

Gözde Eczanesi (Zafer Mahallesi): Zafer Mah. Mehmet Akif Cad. No:113/2, OFM Hastanesi Karşı Çaprazı. Telefon: 0(537) 212-90-50.

Suzan Eczanesi (Emek Mahallesi): Emek Mah.

2191 Sk. No:3. Telefon: 0(545) 947-55-29.

Deniz Eczanesi (Göçerler Mahallesi): Göçerler Mah.

5379 Sok. A4 Blok No:6L, Şehir Hastanesi A Blok Karşısı. Telefon: 0(242) 408-66-99.

Serra Balta Eczanesi (Güneş Mahallesi): Güneş Mah. Hastane Cad. No:42/13, Kepez Devlet Hastanesi Yanı. Telefon: 0(242) 339-89-88.

Demir Eczanesi (Şafak Mahallesi / Akdeniz Sanayi Sitesi): Akdeniz Sanayi Sitesi, Cami Arkası Aile Hekimliği Karşısı, Şafak Mah.

5030 Sok. No:14. Telefon: 0(242) 221-63-62.

Kepez’de “bugün nöbetçi eczane telefonu” arayanlar için özellikle Deniz Eczanesi’nin Şehir Hastanesi A Blok karşısı tarifi dikkat çekiyor. Hastane çevresinde gece saatlerinde yoğunluk olabildiği için, arayıp sıranızı ve adresi netleştirmeniz iyi olur.

KONYAALTI NÖBETÇİ ECZANE (BUGÜN) VAR MI

Konyaaltı için paylaşılan güncel kayıtta Çelebi Eczanesi bilgisi yer alıyor. Kayıtta eczane bilgisi şu şekilde geçiyor: Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:130/A, Laura Kavşağı, Öztürkler Cevheri Yani. Telefon: 0(242) 324-07-32.

Bu noktada küçük bir not: Çelebi Eczanesi adresi Muratpaşa/Şirinyalı olarak da anılıyor; Konyaaltı’na yakın hatlarda (özellikle Laura Kavşağı çevresi) arama yapanların karşısına bu yüzden çıkabiliyor. Konyaaltı’nda “en yakın nöbetçi eczane” diye yola çıkmadan önce ilçenizi ve konumunuzu söyleyerek telefonla teyit etmeniz önemli.

ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE TELEFONLA TEYİT NEDEN ÖNEMLİ

Nöbetçi eczane listeleri güncellenmiş olsa bile; yoğunluk, teknik nedenler veya yönlendirme değişiklikleri yaşanabiliyor. Bu yüzden eczaneyi arayıp “şu an açık mısınız, adresinizde misiniz” diye sormak, Antalya merkezde vakit kaybını azaltır.

Alanya’dan Antalya’ya gidenler için bu teyit daha da kritik, çünkü dönüş saati ve yol planı…

ALANYA’DAN ANTALYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANEYE GİDECEKLER İÇİN PRATİK İPUCU

Alanya’da yaşayanlar çoğu zaman Antalya merkeze hastane randevusu, resmi işlem ya da ziyaret için gidip dönüşte nöbetçi eczane arıyor. Bu durumda en pratik yöntem, bulunduğunuz noktaya göre önce ilçeyi netleştirmek: Muratpaşa (merkez ve Lara hattı), Kepez (hastane ve sanayi hattı) veya Konyaaltı (sahil ve yerleşim hattı).

Ayrıca şu bilgileri telefonda sormak işinizi hızlandırır:

“Nöbet sizde mi, şu an açık mısınız?”

“Adres tarifini kısaca alabilir miyim?”

“Otopark/ulaşım için en kolay yaklaşım nereden?”

ANTALYA MERKEZDE BUGÜN NÖBETÇİ ECZANE ARAMALARI İÇİN HIZLI ÖZET

6 Nisan 2026 Antalya nöbetçi eczane aramasında Muratpaşa’da Türker, Atilla, Elifsu, Demet, Köyüm, Çelebi, İnci; Kepez’de Gözde, Suzan, Deniz, Serra Balta, Demir eczaneleri listede yer alıyor. Konyaaltı için paylaşılan kayıtta Çelebi Eczanesi bilgisi ayrıca görünüyor.

Lütfen eczanelere gitmeden önce telefonla açık olduklarını teyit etmeniz önerilir.