Antalya hava durumu bugün (6 Nisan 2026) için en net tablo şöyle: Antalya Merkez çok bulutlu ve 10-20°C, Alanya ise gün genellikle sıcak ve güneşli ve gündüz ortalama 15°C görünüyor. İl genelinde rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Alanya’da sahil planı yapanlar için günün özeti: yağış beklentisi ilçeden ilçeye değişiyor; Alanya güneşli tarafta kalırken, iç kesimlerde ve bazı batı ilçelerinde sağanak daha belirgin. Bu ayrım, özellikle Alanya-Gazipaşa hattı ile Akseki-İbradı-Korkuteli gibi yükseklerde yaşayanları doğrudan ilgilendiriyor.

Hava bir anda dönebiliyor.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Antalya Merkez’de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık 10-20°C arasında. Kepez için de parçalı bulutlu ve 10-20°C aralığı veriliyor; yani şehir merkezinde bulutluluk baskın ama sıcaklık gündüz saatlerinde 20°C bandına kadar çıkabiliyor.

Merkezde bulutluluk, gün içinde güneşlenme süresini azaltabildiği için hissedilen sıcaklık zaman zaman daha düşük algılanabiliyor. Özellikle sabah-akşam aralığında 10°C civarı serinlik, işe-okula gidiş saatlerinde ince bir üstlük ihtiyacını artırıyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN: SICAKLIK VE YAĞIŞ

Alanya hava durumu bugün için “gün genellikle sıcak ve güneşli” görünüyor ve gündüz ortalama sıcaklık 15°C. Bu veri, Antalya’nın bazı ilçelerinde görülen sağanaklara kıyasla Alanya’nın daha açık bir gün geçirebileceğine işaret ediyor.

Alanya’da günlük yaşamı etkileyen en pratik detay, güneşli havaya rağmen sabah saatlerinin serin olabilmesi. Sahilde yürüyüş, bisiklet ve açık hava sporları için elverişli bir gün; ancak gölgede üşüten bir serinlik olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Konaklı tarafında ise tablo farklı: Konaklı’da gün genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı ve gündüz ortalama sıcaklık 18°C. Yani Alanya merkez güneş görürken Konaklı gibi yakın bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri ihtimali konuşuluyor.

ANTALYA İLÇELERİNDE SAĞANAK VAR MI

Bugün Antalya’nın birçok ilçesinde sağanak öne çıkıyor. Akseki sağanak yağışlı ve 3-15°C; İbradı sağanak yağışlı ve 3-12°C; Korkuteli sağanak yağışlı ve 1-16°C; Elmalı sağanak yağışlı ve 4-14°C; Döşemealtı sağanak yağışlı ve 5-19°C.

Bu ilçeler, yükselti ve iç kesim etkisi nedeniyle daha serin ve daha yağışlı bir hatta kalıyor. Alanya’dan yayla yönüne (Akseki, İbradı hattı) gidecek sürücüler için en kritik başlık, ani sağanakla birlikte görüş mesafesinin düşebilmesi.

Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde ise karla karışık yağmur bekleniyor ve sıcaklık -1-8°C aralığında. Bu da Antalya’da aynı gün içinde sahilde 15°C bandı konuşulurken, yükseklerde kış koşullarının tamamen bitmediğini gösteriyor.

GAZİPAŞA VE MANAVGAT HAVA DURUMU

Gazipaşa’da bugün parçalı bulutlu ve sıcaklık 10-22°C arasında. Alanya-Gazipaşa Havalimanı güzergâhını kullanacaklar için bu aralık, gündüz ısınan ama sabah-akşam serinleyen bir gün anlamına geliyor.

Manavgat’ta ise çok bulutlu bir gün bekleniyor ve sıcaklık 9-21°C arasında. Alanya’dan Manavgat yönüne günübirlik gidenler, bulutluluğun artmasıyla birlikte kısa süreli serinlik hissine hazırlıklı olmalı.

KEMER, SERİK, BELEK HATTINDA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Kemer için iki ayrı veri dikkat çekiyor: Bir kaynakta “gün genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı, gündüz ortalama 14°C” ifadesi yer alırken; bir diğerinde Kemer “hafif sağanak yağışlı” ve 10-19°C aralığında görünüyor. Ortak nokta, Kemer hattında yağış ihtimalinin masada olması.

Serik hafif sağanak yağışlı ve 9-20°C; Belek parçalı bulutlu ve 11-20°C; Aksu parçalı bulutlu ve 8-21°C. Turizm aksının bu bölümünde hava tamamen kapanmıyor; ama yer yer yağış geçişleri planları etkileyebiliyor.

KAŞ, DEMRE, FİNİKE, KUMlUCA: BATI İLÇELERİNDE SON DURUM Kaş hafif sağanak yağışlı ve 9-20°C. Demre sağanak yağışlı ve 13-21°C; Finike sağanak yağışlı ve 11-18°C; Kumluca sağanak yağışlı ve 7-19°C.

Batı hattında sağanak vurgusu daha belirgin olduğu için, sahil yolunda (özellikle virajlı kesimlerde) ani yağışla kayganlaşan zemin riski artabiliyor. Alanya’dan bu yöne uzun yol yapacakların, planı hava penceresine göre esnetmesi mantıklı.

RÜZGAR BUGÜN NASIL ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuzeyli rüzgar, sahilde güneşli havada bile serinlik hissini artırabildiği için Alanya’da “güneş var ama üşütüyor” şikâyetini sıklaştırabiliyor.

Denize girme planı yapanlar için de rüzgar önemli; hafif-orta kuvvetli kuzeyli esiş, özellikle sabah ve akşam saatlerinde deniz üstünde serinlik yaratabiliyor. Tam da bu yüzden, sahilde uzun süre kalacakların ince bir üstlük bulundurması iş görüyor.

NEM VE BASINÇ DEĞERLERİ VAR MI

Nem oranı ve basınç değerleri hakkında, paylaşılan güncel kaynaklarda spesifik veri bulunmuyor. Bu nedenle “Antalya nem oranı bugün kaç” ya da “Alanya’da nem yüzde kaç” gibi aramalara sayısal bir yanıt vermek mümkün değil.

Yine de kıyı ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa gibi) nemin hissedilen sıcaklığı etkileyebildiği biliniyor; özellikle rüzgarın zayıfladığı saatlerde bunaltıcılık artabiliyor. Ama bugün için sayısal nem verisi…

ANTALYA HAVA DURUMU ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN

Antalya hava durumu için “önümüzdeki 5 gün” başlığında, paylaşılan güncel veriler içinde gün gün 5 günlük tahmin değerleri yer almıyor. Bu yüzden 5 günün her birine ait sıcaklık/yağış/nem/rüzgar rakamlarını uydurmadan yazmak mümkün değil.

Alanya ve Antalya genelinde önümüzdeki 5 gün planı yapacaklar için en doğru yöntem, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesindeki il/ilçe bazlı 5 günlük tahmin ekranını düzenli kontrol etmek. Özellikle yağışın ilçe ilçe değiştiği günlerde, aynı gün içinde bile güncellemeler gelebiliyor.

Bugün için elimizdeki tablo, Antalya’da kıyı ile iç kesimler arasında belirgin bir fark olduğunu gösteriyor: Alanya güneşli tarafa yakınken, Akseki-İbradı-Korkuteli-Elmalı hattında sağanak ve daha düşük sıcaklıklar öne çıkıyor.

