Edinilen ilk bilgilere göre, yangın sabah saatlerinde Maltepe Fındıklı Ormanı içerisinde faaliyet gösteren bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işletmeyi sararken çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılacağını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.