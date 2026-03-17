Bir apartmanın önünde duran kadın, cep telefonuyla ilgilendiği sırada bir şüpheli sessizce yanına yaklaştı. Şüpheli kadının elindeki telefonu hızla çekip alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, şüphelinin arkasından koşsa da durduramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KAPKAÇ KAMERADA

Görüntülerde, binanın önünde elinde telefonla bekleyen kadına yavaş adımlarla yaklaşan şüphelinin sokakta bir süre keşif yaptığı, ardından kadının dalgınlığından faydalanarak telefonu kapıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği M.Y.'yi (34) gözaltına aldı. Şüpheli M.Y.'nin 1 gün öncede başka bir adresten bisiklet çaldığı ortaya çıktı.