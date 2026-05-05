Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademi ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Üniversite bünyesinde düzenlenen “Aytemiz Sahne – Merak Ettiklerin Buradan Geçer” program serisinin beşinci buluşmasında, kamuoyunda “Mavi Vatan Doktrini” ile tanınan Prof. Dr. Cihat Yaycı, Alanya’da katılımcılarla bir araya gelecek.

STRATEJİK KONULAR MASAYA YATIRILACAK

“Mavi Vatan Çerçevesinde Bölgesel Jeopolitik Gelişmeler” başlığıyla gerçekleştirilecek programda; Türkiye’nin deniz yetki alanları, Doğu Akdeniz’deki dengeler ve küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ele alınacak. Etkinlikte, son yıllarda enerji, güvenlik ve uluslararası hukuk açısından daha da önem kazanan deniz politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

AKADEMİ VE HALK AYNI PLATFORMDA BULUŞUYOR

ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde ve Aytemiz’in katkılarıyla düzenlenen program serisi, yalnızca akademik çevrelere değil, Alanya’da yaşayan tüm vatandaşlara açık olmasıyla dikkat çekiyor. Üniversite yönetimi, bu tür etkinliklerle bilginin toplumla buluşmasını ve güncel konuların doğrudan uzman isimler tarafından aktarılmasını hedefliyor.

ETKİNLİK TARİHİ VE YERİ

Program, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da, ALKÜ Rektörlüğü bünyesindeki Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen etkinlikte, soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettiği konular da ele alınacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Merak Ettiklerin Buradan Geçer diyerek yola çıktığımız bu program serisinde, önemli isimleri Alanya ile buluşturmaya devam ediyoruz. Mavi Vatan çerçevesinde bölgesel gelişmeleri konuşmak üzere tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Alanya’da akademik ve toplumsal etkileşimi artıran bu tür organizasyonların, özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir bilgi ve vizyon kazanımı sunduğu değerlendiriliyor.