CHP’de kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmalarının ardından parti kulislerinde yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında, Özgür Özel’e yakın bazı milletvekillerinin yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı yönünde kulis bilgileri aldığını öne sürdü.

İddiaya göre, Temmuz ayının ikinci haftasına kadar CHP yönetiminden beklenen bazı kararların alınmaması halinde, Özgür Özel’e yakın 106 milletvekili partiden ayrılarak yeni bir siyasi hareket içinde yer alabilir. Ancak söz konusu iddia şu an için herhangi bir resmi açıklama veya belgeyle doğrulanmış değil.

Sinan Burhan daha önce de CHP’de yaşanan süreçle ilgili çeşitli istifa senaryolarını gündeme getirmiş, mayıs ayında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel merkeze dönmesi halinde bazı milletvekillerinin istifa edebileceğini öne sürmüştü.

CANLI YAYINDA TARİH VERDİ

Burhan, canlı yayındaki açıklamasında parti içinde önümüzdeki yaklaşık 10 günlük sürecin kritik olduğunu savundu. İddiaya göre bazı milletvekilleri genel merkezden çıkacak kararlara göre hareket edecek.

Kulislerde konuşulan senaryolardan birinin de, yeni oluşuma ilk katılacak isimlerin daha önce partiyle sorun yaşayan veya ihraç edilen milletvekilleri olacağı yönünde olduğu öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan CHP yönetiminden veya adı geçen milletvekillerinden, 106 vekilin istifa edeceği yönündeki iddiayı doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TBMM’de temsil edilen bir partiden bu ölçekte bir milletvekili ayrılığının yaşanması, Türk siyasi tarihinde önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak şu aşamada iddialar yalnızca siyasi kulis bilgileri düzeyinde bulunuyor.

Siyaset gündemini hareketlendiren söz konusu iddianın önümüzdeki günlerde CHP yönetimi ve milletvekillerinden gelecek açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: TV100 canlı yayını, Sinan Burhan açıklamaları; kamuoyuna yansıyan haberler.