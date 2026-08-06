Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Ç.Ç. (18) yönetimindeki 38 ALM 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip M.Ü. (32) idaresindeki 38 AAR 724 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ç.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HER HAFTA KAZA OLUYOR

Kayseri'de otomobilin karşı şeride geçip minibüsle çarpıştığı kazada, yaralanan otomobil sürücüsünü araçtan çıkaran Mustafa Alparslan, "35 senedir aynı mahallede oturuyorum. Burada her hafta mutlaka kaza oluyor. Ya araç takla atıyor ya da yolun bu tarafına geçiyor. Göbek çok büyük olduğu için organizeden hızla gelen araçlar virajı alamıyorlar ve takla atıyorlar. Buraya gerekenin yapılmasını istiyoruz. Her hafta bir olay, her hafta bir kaza. Çocuğu biz çıkardık. Ambulansa biz koyduk. Allah yardımcısı olsun. Durumu iyi değildi. Yazık günah yani. Bir an önce buranın işleme alınmasını istiyorum" dedi.