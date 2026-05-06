Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık yarışı şekilleniyor. Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasının ardından spor kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, eski başkan Ali Koç'un yaklaşan seçimde aday olmayacağı öne sürüldü.

KULİSLERDEKİ SON DURUM

Sarı-lacivertli camiada yaklaşan seçimli kongre, spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Aziz Yıldırım'ın dönüş kararını açıklamasının ardından gözler yeniden Ali Koç'a çevrilmişti. Ulusal basında yer alan iddialara göre, Koç'un yeni dönem için herhangi bir yönetim kurulu listesi hazırlığı içerisinde olmadığı aktarıldı. Kulüp kaynaklarından henüz resmi bir doğrulama gelmezken, iddiaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ KONGREDE

Alanya'da faaliyet gösteren Fenerbahçe dernekleri ve ilçedeki sarı-lacivertli taraftarlar da bu tarihi kongre sürecini yakından takip ediyor. Turizm kentindeki spor kamuoyu, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek olan 6-7 Haziran'daki kritik genel kurulun sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Ali Koç cephesinden gelecek kesin açıklamalar, ilçedeki taraftarlar arasında merakla bekleniyor.