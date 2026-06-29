İstanbul'un Şişli ilçesinde 21 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek tacizde bulunan şüpheli S.G. (29) polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, yolda yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden Aysel H., önce sözlü ardından da fiziksel temas girişimine maruz kaldı. Kadının sert tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananların ardından polis merkezine giden mağdur kadın, şahıstan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen S.G., sigortasız olarak çalıştığı belirlenen bir fırında ekmek yaparken yakalandı. İşletme hakkında da kaçak işçi çalıştırmaktan idari işlem başlatıldığı bildirildi.

TACİZE KARŞI ŞİKAYETİN ÖNEMİ

Olayın failinin kısa sürede yakalanması, adli mercilere yapılan hızlı şikayetlerin ve güvenlik kamerası altyapısının suçla mücadeledeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu. Sürecin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Aysel H., emniyet güçlerinin titiz çalışmasına teşekkür etti. Benzer durumlarla karşılaşan mağdurlara seslenen Aysel H., olayları gizlemeyip mutlaka resmi makamlara bildirmeleri ve haklarını aramaları çağrısında bulundu.