Alanya Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporunun onaylanmasının ardından değerlendirmede bulunan Mehmet Şarani Tavlı, kent genelinde devam eden çalışmaların günlük yaşamı zorlaştırdığını dile getirdi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Tavlı, şehirdeki mevcut tabloyu “şantiye görüntüsü” olarak nitelendirdi.

“ŞEHRİN HER YERİ KAZILI”

Tavlı, Alanya’nın birçok noktasında eş zamanlı yürütülen altyapı ve yol çalışmalarına dikkat çekerek, vatandaşın bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. “Faaliyet yok, algı çok” sözleriyle eleştirisini dile getiren Tavlı, yolların sık sık kesildiğini ve ulaşımın zorlaştığını söyledi.

Şehrin farklı bölgelerinde yolların kazılmış durumda olduğunu belirten Tavlı, bu durumun özellikle araç sürücüleri ve esnaf açısından sıkıntı yarattığını vurguladı.

TURİZM SEZONU VURGUSU

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya’da yoğunluğun arttığını hatırlatan Tavlı, mevcut sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Kentin en önemli gelir kaynağının turizm olduğuna işaret eden Tavlı, bu dönemde yaşanan aksaklıkların şehir ekonomisini de etkileyebileceğini söyledi.

“ÖNCELİK TEMEL İHTİYAÇLAR OLMALI”

Yapılan yatırımların ötesinde, temel belediyecilik hizmetlerinin öncelik taşıdığını belirten Tavlı, “Artık büyük projeleri bir kenara bıraktık. En azından yolların ve kaldırımların kullanılabilir hale gelmesini istiyoruz. Vatandaşın günlük hayatta yaşadığı sorunların çözülmesi gerekiyor” dedi.

Açıklamalar, kentte devam eden altyapı çalışmalarının zamanlaması ve planlamasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.