Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki son görev değişikliklerinin ardından yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Uzun yıllardır Emniyet teşkilatında görev yapan Yüzbaşıoğlu, mesleki kariyerinin yanı sıra gazeteci ve televizyon programcısı Müge Anlı ile evliliği nedeniyle de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. 2026 yılı içinde önce Sarıyer, ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Yüzbaşıoğlu'nun son kararname sonrasındaki görev durumu merak konusu oldu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1963'te Adana'da dünyaya gelen Şinasi Yüzbaşıoğlu, meslek hayatını Emniyet teşkilatında sürdürdü. Kamuoyuna yansıyan özgeçmiş bilgilerine göre Yüzbaşıoğlu, mesleğinin farklı dönemlerinde Erzurum ve Adana'da görev yaptı. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görev aldı.

Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul'daki görevleri ilerleyen yıllarda ilçe emniyet müdürlükleriyle devam etti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yüzbaşıoğlu, 7 Temmuz 2025 itibarıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Mayıs 2026'da gerçekleştirilen il içi görevlendirmede ise Sarıyer'den Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Yüzbaşıoğlu, 20 Mayıs'ta Eyüpsultan'daki görevine başlamasının ardından ilçe protokolüyle de temaslarda bulundu.

EYÜPSULTAN'DAKİ GÖREVİ EYLÜLDE SONA ERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Eylül 2026'nın başında yapılan il içi görevlendirmeler Yüzbaşıoğlu açısından yeni bir değişikliği beraberinde getirdi. Şube ve ilçe emniyet müdürlüklerini kapsayan düzenleme kapsamında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Can Coşkun getirildi. Böylece Yüzbaşıoğlu'nun Eyüpsultan'daki görevi sona ererken, kamuoyuna açıklanan il içi görevlendirme bilgilerinde kendisinin yeni görev yeri belirtilmedi.

18 EYLÜL KARARNAMESİNDE ADI YER ALMADI

Emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrolarındaki kapsamlı değişiklikleri içeren 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Eylül'de Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla Emniyet Genel Müdürlüğü üst yönetiminin yanı sıra çok sayıda il emniyet müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi. Daha önce aktardığımız görev değişikliklerinden biri de Alanya'da görev yapan İlker Arslan Doköz'ün Erzincan Emniyet Müdürü olarak atanmasıydı. Yüzbaşıoğlu'nun adı ise kararın ekli atama listesinde yeni bir il emniyet müdürü olarak yer almadı.

Güncel haberlerde Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiği aktarılıyor. Ancak Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararın kamuoyuna açık ekli listesinde Yüzbaşıoğlu adına yeni bir görev unvanı veya görev yapacağı birim belirtilmiyor. Bu nedenle “Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi” bilgisi ile belirli bir daire veya makamın kendisine verildiği yönündeki bir bilgi birbirinden ayrılmalı; kesin görev birimi için yetkili makamların açıklaması esas alınmalı.

EMNİYETTE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL YAPILIYOR?

Emniyet teşkilatındaki bütün görev değişiklikleri aynı yöntemle gerçekleştirilmiyor. İl emniyet müdürlükleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün belirli üst düzey makamlarına ilişkin atamalar Cumhurbaşkanı kararıyla yapılabilirken, teşkilat içerisindeki bazı il içi görev değişiklikleri ve birimler arasındaki görevlendirmeler farklı idari işlemlerle gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle bir emniyet müdürünün Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan listede bulunmaması, tek başına teşkilat içerisinde herhangi bir görev üstlenmediği anlamına gelmiyor.

Yüzbaşıoğlu'nun durumunda da iki ayrı süreç öne çıkıyor. Eylül ayının başındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi değişikliğiyle Eyüpsultan'daki görevi sona ererken, 18 Eylül'de yayımlanan daha geniş kapsamlı Cumhurbaşkanı Kararında herhangi bir ilin emniyet müdürlüğüne atanmadığı görüldü. Bundan sonraki süreçte görev yapacağı birimin kesin olarak belirlenebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü veya ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak görevlendirme ve açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

MÜGE ANLI İLE 2022 YILINDA EVLENDİ

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kamuoyunda daha geniş ölçekte tanınmasında Müge Anlı ile evliliği de etkili oldu. Anlı, 20 Haziran 2022'de televizyon programında yaptığı açıklamayla evleneceğini duyurdu. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi. Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet teşkilatındaki görevleri, bu tarihten sonra magazin basını tarafından da yakından takip edilmeye başlandı.

YENİ GÖREV BİRİMİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son tabloya göre Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Sarıyer'den Eyüpsultan'a uzanan 2026 yılı görev değişikliği süreci tamamlanırken, 18 Eylül tarihli kararname kapsamında herhangi bir ilin emniyet müdürlüğüne atanmadığı görülüyor. Bazı güncel kaynaklar Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacağını bildirirken, hangi birimde ve hangi unvanla görev yapacağına ilişkin ayrıntı kamuoyuna açık kararname metninden doğrulanamıyor. Bu nedenle yeni görev yerine ilişkin kesin bilgi için resmi duyuruların esas alınması gerekiyor.