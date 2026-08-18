Türkiye’nin tanınmış sanatçıları Hüseyin Kağıt, Mehtap Koç ve Fatih Gürpınar ile yöresel sanatçıların sahne alacağı şenlikte, Yörük kültürü de yaşatılacak. Mahmutlar’ın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Çayarası Yaylası’nda, saat 17.00’de başlayacak şenlik, Hümmetoğlu Hafriyat’ın sponsorluğunda düzenlenecek.

‘YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ’

Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türker, şenlik hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Türker, “Şenlik komitesi ile birlikte 2’ncisini gerçekleştireceğimiz Şıhlar Çayarası Yörük Şenliği’nin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Şenliğimizde Türkiye’nin ünlü sanatçıları ve yöremizin yöresel sanatçıları sahne alacak. Yeme içme stantlarımızın yanı sıra Yörük kültürünü yaşatacak görsellerimiz de olacak. Serin bir ağustos akşamında yayla havasında güzel ve coşkulu saatler yaşayacağız. Gönlü bizle olan tüm dostlarımızı şenliğe bekliyorum” dedi. Şenliğe katkı sunan kurum, kuruluş, esnaf ve ticaret erbaplarına da teşekkür eden Türker, etkinliğin şenlik havasında geçeceğini ifade etti.

AĞA TÜRKER’DEN ALANYALILARA DAVET

Şıhlar Çayarası Şenliği’nin 1. Ağası ve Hümmetoğlu Hafriyat sahibi Mehmet Türker de tüm Alanya halkını şenliğe davet etti. Türker, “Şenliğimizde Türkiye’nin ünlü sanatçılarından ve bölgemizde çok sevilen Hüseyin Kağıt, Mehtap Koç, Fatih Gürpınar ve yöresel sanatçılar sahne alacak. Güzel bir akşam geçirmek için tüm Alanya halkını şenliğimize bekliyorum” diye konuştu. 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak Şıhlar Çayarası Yörük Şenliği’nde müzik, eğlence ve Yörük kültürü bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi