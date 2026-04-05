Sigara fiyatlarında uzun süredir devam eden artış trendi, Nisan 2026 itibarıyla yeni bir zam dalgasıyla devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte bazı ürünlerde fiyatlar 115 TL seviyesine kadar yükseldi.

ESSE GRUBUNA 5 TL ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Esse grubundaki bazı ürünlere 5 TL zam yapıldığını duyurdu.

Zam gelen ürünler şu şekilde:

Esse Resital

Esse Black / White

Esse Blue / Silver

Bu artışla birlikte söz konusu gruptaki ürünlerin fiyatı 115 TL’ye ulaştı.

DİĞER MARKALARA DA ZAM BEKLENİYOR

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, önümüzdeki günlerde PM, JTI ve BAT gibi büyük sigara gruplarında da 5 ila 10 TL arasında fiyat artışı bekleniyor.

Uzmanlar, bu artışların piyasada zincirleme zam etkisi oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ZAMLARIN NEDENİ NE?

Sigara fiyatlarındaki artışta döviz kuru, lojistik maliyetler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beklentileri öne çıkan başlıca nedenler arasında yer alıyor.

Art arda gelen zamların, özellikle sabit gelirli vatandaşların bütçesini daha da zorlayacağı ifade ediliyor.