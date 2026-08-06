Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7590 sayılı Kanun kapsamındaki konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği hakkında açıklamalarda bulundu. İşgücü maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yasal düzenlemeyi sektör adına önemli bir kazanım olarak nitelendiren Hacısüleyman, uygulamanın sadece Turizm İşletmesi Belgesi olan tesislerle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen bütün konaklama tesislerinin benzer ekonomik şartlar altında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Hacısüleyman, işletmelerin KDV, kurumlar vergisi, konaklama vergisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) payı gibi mali yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğini aktardı.

ATSO

Başkanının açıklamasına göre, artan işçilik maliyetleri, personel bulma zorlukları ve küresel rekabet baskısı sektörün tamamını aynı düzeyde etkiliyor. Bu sebeple istihdamı koruma odaklı desteklerin, işletme statüsü ayrımı yapılmadan uygulanması adil rekabet ortamı için zorunlu görülüyor.

DESTEK MEVCUT HALİYLE HANGİ TESİSLERİ KAPSIYOR?

Yürürlükteki prim desteği, şu an için yalnızca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde Turizm İşletmesi Belgesine sahip özel sektör tesislerine avantaj sunuyor. Hacısüleyman, destek mekanizmalarının küçük, büyük veya belge türü fark etmeksizin tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektörün ortak beklentisi olduğunu bildirdi. Bu yönde atılacak kapsayıcı bir adımın hem kayıtlı istihdamı koruyacağı hem de işletmelerin omuzlarındaki mali yükü hafifleterek Türkiye turizminin uluslararası rekabet gücünü artıracağı ifade edildi.

DÜZENLEMENİN ALANYA VE BÖLGE TURİZMİNE MUHTEMEL ETKİSİ

Turizm sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda tesis, tam kapsamlı Turizm İşletmesi Belgesi yerine farklı statülerdeki Bakanlık işletme belgeleriyle hizmet veriyor. Özellikle Alanya ve Antalya sahil şeridindeki orta ölçekli konaklama işletmelerinin bu teşvikten eşit oranda faydalanabilmesi, bölgedeki kalifiye personelin sektörde tutulabilmesi açısından yakından takip ediliyor. Sigorta primi desteğinin tabana yayılması durumunda, yerel ekonominin temelini oluşturan turizm tesislerinin kış aylarında da istihdamı koruma kapasitesinin artması öngörülüyor.