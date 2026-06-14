Pakistan’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları can kayıplarına yol açtı. Ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen çatı ve duvar çökmelerinde 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağışlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında Bannu, Shangla ve Mansehra kentleri yer aldı. Özellikle eski ve dayanıklılığı düşük yapılarda meydana gelen çökmeler sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre yaşanan olaylarda 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 33 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kurtarma ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, hasar gören evlerde yaşayan vatandaşların güvenli alanlara yönlendirildiği öğrenildi.

SEL RİSKİNE KARŞI ALARM VERİLDİ

Pakistan İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve taşkın riskinin arttığı belirtildi.

PDMA, özellikle Swat, Upper Dir, Kohistan ve Buner bölgeleri için alarm yayımlayarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, ani su baskınları ve sel tehlikesine karşı vatandaşların nehir, dere ve su yataklarından uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yerel yönetimler de olası afetlere karşı ekiplerini hazır bekletmeye başladı.

Meteoroloji kaynakları, muson etkisinin bazı bölgelerde yağışları daha da artırabileceğini belirtirken, afet yönetim ekipleri olası tahliyeler için hazırlıklarını sürdürüyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yağışların ardından birçok ev, iş yeri ve tarım alanında hasar oluştuğu bildirildi. Ekipler, etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlarken, afetten zarar gören ailelere yönelik yardım planlamaları da gündeme alındı.

Pakistan’da her yıl muson döneminde etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle kırsal bölgelerde can ve mal kayıplarına neden oluyor.