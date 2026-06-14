Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. İddiaya göre uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına dönen eşi Adilşah Gezer'in bulunduğu eve giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Musa Gezer ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Musa Gezer, eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle başlayan gerginlik kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Musa Gezer, yanında bulunan silahla eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'e ateş açtı. Evden yükselen silah sesleri mahallede büyük paniğe yol açtı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habiba Demir ve kardeşleri Gökhan ile Keve Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında ağır yaralanan Musa Gezer ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gezer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği ve saldırı sırasında yaşananlara ilişkin detayların, yürütülen soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve çevresinde detaylı çalışma yürüttü. Delillerin toplanmasının ardından yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından mahallede büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve komşuları evin önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GİTTİ

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ile Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri takip eden yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Saldırının nedeni ve olay öncesinde yaşananlara ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Şemdinli'de büyük yankı uyandıran olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.