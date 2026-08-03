ALANYA Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, taksici esnafının ortak iradesine aykırı hareket eden sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kuralları ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Akkaya, esnafın haklarını korumak için alınan kararların tavizsiz şekilde uygulanacağını vurguladı.

Taksici esnafının katılımıyla gerçekleştirilen referandumda, aplikasyon sisteminin kullanılmaması yönünde yüzde 80 oranında görüş çıktığını hatırlatan Akkaya, oda yönetiminin bu ortak iradeye bağlı kaldığını söyledi. Esnafın çoğunluğunun kararının tüm üyeler için bağlayıcı olduğunu ifade eden Akkaya, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Akkaya, referandum kararına rağmen aplikasyon kullanmaya devam eden, diğer taksicilerin çalışma bölgelerinden haksız şekilde yolcu alan ve oda kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen taksicilere idari para cezası uygulanırken, araçların da 10 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandığını açıkladı.

Denetimlerin amacının cezalandırmak değil, esnaf arasında adil rekabeti sağlamak ve herkesin emeğini korumak olduğunu vurgulayan Akkaya, "Esnafımızın ekmeğini, hakkını ve alın terini korumak için gece gündüz demeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Alınan ortak kararlara herkesin uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alanya Şoförler Odası'nın, taksi sektöründe düzenin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerini önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.