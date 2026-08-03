MEVLÜT Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi ve Mevlüt Çavuşoğlu Spor Kulübü sporcusu Fatma Ela Çalışır, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası'nda elde ettiği başarılı sonuçla Alanya'nın gururu oldu. Genç sporcu, U19 Kadınlar kategorisinde sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

31 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinden gelen başarılı sporcularla mücadele eden 11-A sınıfı öğrencisi Fatma Ela Çalışır, yarış boyunca ortaya koyduğu azimli performansla kürsüye çıkmayı başardı. Elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de kulübünü başarıyla temsil eden genç sporcu, Alanya spor camiasına da büyük sevinç yaşattı.

Türkiye ikinciliğiyle önemli bir başarıya imza atan Fatma Ela Çalışır'ın performansı, antrenörleri ve okul yönetimi tarafından da takdirle karşılandı. Genç sporcunun önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, "Türkiye ikincisi olan sporcumuz Fatma Ela Çalışır'ı ve bu başarıda emeği bulunan teknik ekibimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Altyapıya verdiği önemle birçok başarılı sporcu yetiştiren Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Mevlüt Çavuşoğlu Spor Kulübü, elde edilen bu dereceyle bir kez daha Türk sporuna kazandırdığı yeteneklerle adından söz ettirdi. Fatma Ela Çalışır'ın kazandığı gümüş madalya, hem okul hem de Alanya adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. (Mehmet TUNÇ)