ALANYA'DA tarımsal üretimin uluslararası standartlara taşınması amacıyla yürütülen GlobalGAP ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyon Programı'nın ilk sonuçları alınmaya başlandı. Program kapsamında 25 üretici sertifika almaya hak kazanırken, üreticilerin özellikle Avrupa pazarında daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.

"ULUSLARARASI PAZARLARDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, İyi Tarım Uygulamaları ve GlobalGAP sertifikalarının tarımsal üretimde kaliteyi, gıda güvenliğini, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan, uluslararası pazarlarda büyük önem taşıyan belgeler olduğunu söyledi. Göktepe, "Alanya'mızda 25 üreticimizin bu sertifikaları almaya hak kazanması bizleri son derece memnun etmiştir. Hedefimiz, bu sayıyı her geçen yıl artırarak Alanya tarımını uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımaktır" dedi.

"AVRUPA PAZARINDAKİ REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK"

Sertifikaların Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Göktepe, "Sertifikalı üretim yapan üreticilerimizin ürünleri, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarında daha kolay kabul görecek ve yeni pazarlara ulaşma imkânı bulacaktır" ifadelerini kullandı. Üreticilerin pazarlama açısından da önemli avantaj elde edeceğini belirten Göktepe, "GlobalGAP ve İyi Tarım sertifikaları, ihracatçı firmaların tercih ettiği önemli kriterler arasında yer almaktadır. Sertifikalı üretim sayesinde üreticilerimiz daha geniş alıcı kitlesine ulaşabilecek ve ürünlerinin katma değeri artacaktır" diye konuştu.

"ALANYA ULUSLARARASI ALANDA DAHA GÜÇLÜ BİR MARKA OLACAK"

Alanya tarımının marka değerinin yükseleceğini kaydeden Göktepe, "Güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasıyla hem tüketicilerin ürünlerimize olan güveni artacak hem de Alanya'mız kaliteli tarımsal üretimiyle uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline gelecektir. Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerimizin uluslararası standartlarda üretim yapmalarını desteklemeye, İyi Tarım Uygulamaları ve GlobalGAP sertifikalarının ilçemizde yaygınlaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"SERTİFİKA PROGRAMININ MEYVESİNİ YEMEYE BAŞLADIK"

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu ise birlik olarak bölgede yetiştirilen tropikal ürünlerin yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması amacıyla üreticileri bilinçlendirmek için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle GlobalGAP ve İyi Tarım Sertifikasyon Programı'nı uyguladıklarını söyledi. Program kapsamında 25 üreticiye sertifikalarının teslim edildiğini belirten Hüddoğlu, "Bunun meyvesini yemeye başladık. Sertifika programından sonra özellikle Avrupalı dostlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık" dedi.

"EJDER MEYVESİNE BÜYÜK TALEP VAR"

Avrupa pazarından özellikle ejder meyvesine yoğun talep geldiğini ifade eden Hüddoğlu, "Öncelikle ejder meyvesine bir talep olduğunu belirttiler. Çünkü dünyada ejder meyvesinin hasadı bittiği zaman bizim bölgemizde hasadı başlıyor. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte dünyada bizden başka kimsede bulunmuyor" diye konuştu. Yabancı alıcıların ürün kalitesinden memnun kaldığını dile getiren Hüddoğlu, "Gelen tüccarlar ürünlerimizin renk, koku, tat ve aroma olarak eşsiz bir lezzete sahip olduğunu, üretim şartlarımızı ve koşullarımızı beğenip takdir ettiklerini ifade ediyor" dedi.

"YENİ HAL İLE ÜRÜNLER HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK"

GlobalGAP ve İyi Tarım Uygulamaları'nın güvenilir ve sağlıklı bir pazarın oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Hüddoğlu, "GlobalGAP ve İyi Tarım Uygulamaları ile birlikte güvenilir ve sağlıklı bir pazar için ürünlerimize ilerleyen zamanlarda arz ve talebin daha çok olacağını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni toptancı halinin açılmasıyla birlikte tropikal ürünlerin pazarlama imkânlarının daha da genişleyeceğini söyleyen Hüddoğlu, "Üreticilerimiz emin olabilir ki yeni halimiz açıldıktan sonra bölgemizde ejder meyvesi ve diğer tropikal ürünlerin tamamının daha geniş ve hak ettiği değere ulaşacağı bir pazar olacaktır" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi