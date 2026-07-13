ALANYA Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında anlamlı bir dayanışma örneği daha hayata geçirildi. Kızılcaşehir Mahallesi'nde yaşayan Saliha Topal'ın barınma ihtiyacının belirlenmesi üzerine belediye personeli harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda Alanya'da yaşayan yabancı hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan konteyner ev, aileye teslim edildi.

Anahtar teslim törenine Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan, Kızılcaşehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirer ile projeye destek veren hayırseverler katıldı. Ailenin sevincine ortak olan katılımcılar, dayanışmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

İYİLİK SINIR TANIMADI

Alanya'da yaşayan yabancı hayırsever Emma Naiiy, ihtiyaç sahibi aileye destek sağlamak amacıyla "İyilik İçin Yürü" sloganıyla 400 kilometrelik bir yardım yürüyüşü düzenledi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyaya çok sayıda kişi destek verdi. Toplanan bağışlarla hazırlanan konteyner ev, Saliha Topal ve ailesinin yeni yuvası oldu.

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yeni evinin anahtarını teslim alan Saliha Topal, kendisini yalnız bırakmayan Alanya Belediyesi'ne ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Belediyeden yapılan açıklamada ise sosyal dayanışmayı artıran projelerin sürdürüleceği belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN