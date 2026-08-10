9 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI: BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Şans Topu'nun 9 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan çekilişinin ardından kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Şans Topu'nda haftanın ikinci çekilişi 9 Ağustos Pazar akşamı gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 34 sayı arasından çekilen 5 numaranın yanı sıra 14 sayı arasından belirlenen artı 1 numarayı da doğru tahmin etmek gerekiyordu.

9 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Kupon sahipleri ayrıca Milli Piyango mobil uygulamasındaki Kontrolör özelliğini kullanarak bilet numarası veya kupon üzerindeki QR kod aracılığıyla sonuç sorgulaması yapabiliyor.

9 Ağustos çekilişinde 5+1 kategorisinde kazanan çıkmadığı için büyük ikramiye sonraki çekilişe aktarıldı. Kazandıran numaralar ile diğer ikramiye kategorilerindeki kişi sayıları ve ikramiye tutarları da resmi sonuç ekranından öğrenilebiliyor.

ŞANS TOPU HAFTADA KAÇ GÜN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango Online'ın güncel oyun kurallarına göre Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri yapılıyor. Çekilişler saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Oyunda bir kolon oluşturmak için 1 ile 34 arasından 5 sayı, ardından 1 ile 14 arasından 1 sayı seçiliyor. Oyuncular sayılarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele seçim seçeneğinden de yararlanabiliyor.

ŞANS TOPU'NDA HANGİ KATEGORİLER İKRAMİYE KAZANIYOR?

Şans Topu'nda çekilen numaraların doğru tahmin edilme sayısına göre farklı ikramiye kategorileri bulunuyor.

5+1 bilen oyuncu büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Bunun yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 bilen kuponlar da ilgili kategorilerde ikramiye kazanabiliyor.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması halinde o kategori için ayrılan ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE SONRAKİ ÇEKİLİŞE DEVRETTİ

9 Ağustos Pazar günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kupon çıkmaması nedeniyle Şans Topu büyük ikramiyesi devretti. Bir sonraki Şans Topu çekilişi, haftalık takvime göre 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.