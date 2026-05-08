Antalya'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini küresel çapta tanıtmak amacıyla organize edilen 5. Uluslararası Antalya FoodFest Gastronomi Festivali resmi olarak başladı. Etkinliğin açılışı, Serik ilçesinde bulunan Erüst Tarım Çiftliği'nde gerçekleştirilen renkli bir hasat programıyla yapıldı.

Belediyeden aktarılan bilgiye göre, açılış etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, meclis üyeleri ve çiftlik sahibi Mustafa Erüst katıldı. Programa ayrıca Arda Türkmen ve Elif Korkmazel gibi tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı şef eşlik etti. Protokol üyeleri ve şefler seraya girerek brokolini, kale, latin çiçeği ve yenilebilir çiçek topladı.

HEDEF GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ OLMAK

Hasat sırasında yetiştirilen ürünleri deneyimleyen Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2022 yılında başlatılan projenin beşinci yılına ulaştığını hatırlattı. Antalya'nın halihazırda tarım ve turizmin başkenti olduğunu vurgulayan Özdemir, bu bereketli toprakları aynı zamanda bir gastronomi merkezine dönüştürmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Bu yılki temanın "Her sofra başka bir hikaye" olarak belirlendiği duyuruldu. Üç gün boyunca devam edecek festivalin, kentin on iki ay yaşayan bir turizm destinasyonu olma hedefine doğrudan katkı sağlaması planlanıyor.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Antalya genelinde gastronomi turizmini büyütmeye yönelik bu adımlar, Alanya'daki konaklama ve hizmet sektörleri tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle bölgenin tropikal meyve ve tarım potansiyelinin mutfak kültürüyle harmanlanması, Alanya'nın kış turizmini canlandırma hedefleriyle paralel bir vizyon taşıyor. Turizmi on iki aya yayma stratejisinin, yerel üreticiler için yeni pazarlar yaratabileceği değerlendiriliyor.

Hasada ev sahipliği yapan Mustafa Erüst ise şeflerin tabaklarını süsleyecek ıtri bitkiler ve doğa yeşilliklerini üretmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplanan yenilebilir çiçeklerin, festival boyunca düzenlenecek tadım etkinliklerinde ve özel menülerde kullanılması bekleniyor.