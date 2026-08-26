Alanya’da hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu belirtilen 44 yaşındaki A.Z., polis ekiplerinin çalışması sonucu Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.Z.’nin izini sürdü. Yapılan incelemelerde şüphelinin; 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, kasten yaralama, kişiyi tehdit ve iftira dahil toplam 6 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

MAHMUTLAR'DAKİ ADRESE OPERASYON

Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucunda A.Z.’nin Mahmutlar Mahallesi’nde bir adreste bulunduğunu tespit etti. Elde edilen bilgiler üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. A.Z. daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ARANAN ŞAHISLAR NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Haklarında adli makamlar tarafından yakalama kararı verilen kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar, kolluk birimlerince yürütülüyor. Bu süreçte mevcut kayıtlar, saha çalışmaları ve mevzuatın izin verdiği araştırma yöntemleri kullanılarak kişinin bulunduğu yer tespit edilmeye çalışılıyor. Yakalanan kişinin kimlik ve arama kaydı kontrol edildikten sonra, hakkındaki kararın niteliğine göre gerekli adli işlemler gerçekleştiriliyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yakalama işlemi, tek başına kişinin isnat edilen suçlardan kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Hakkında yakalama kararı bulunan kişinin ele geçirilmesinin ardından kararın içeriğine göre savcılık ve mahkeme aşamaları devreye girebiliyor. Şüpheli veya hükümlünün hukuki durumu, ilgili dosyadaki kararlar ve yargı mercilerinin değerlendirmesi doğrultusunda belirleniyor.

A.Z. de emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi. Buradaki işlemler sonrasında sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. A.Z., kararın ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ALANYA'DA FİRARİLERE YÖNELİK OPERASYONLAR

Alanya’da güvenlik güçleri, farklı tarihlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. Daha önce de ilçenin farklı mahallelerinde benzer çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kamuoyuna yansıdı. Bu operasyonlarda polis ve jandarma, kendi görev ve sorumluluk bölgelerinde aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor.

MAHMUTLAR'DA YOĞUN NÜFUS HAREKETLİLİĞİ

Alanya’nın kalabalık yerleşim bölgelerinden Mahmutlar, yerleşik nüfusun yanı sıra turizm ve yabancı yerleşiklerin oluşturduğu hareketlilik nedeniyle yıl boyunca yoğunluğun yaşandığı mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. İlçenin genelinde güvenlik birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları da kamu düzeninin sağlanması ve haklarında verilmiş yargı kararlarının uygulanması açısından önem taşıyor.