Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Adrasan sahilinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen bir tekne kayalıklara çarparak karaya oturdu.

Yerel kaynakların aktardığına göre, denizde kontrolü kaybolan deniz aracı dalgaların yönlendirmesiyle hızla kıyıya sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, teknenin sahildeki kayalık alana sıkıştığı ve denizde yoğun köpüklenmeye yol açan dalgaların devam ettiği yer aldı.

HASAR TESPİTİ BEKLENİYOR

Olay esnasında teknede herhangi bir mürettebatın olup olmadığına veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir bilgi henüz yayımlanmadı. Bölgede yapılacak detaylı incelemelerin ardından hem olası can kayıpları netleşecek hem de teknede oluşan maddi hasarın boyutu ortaya çıkarılacak.

AÇIK KOYLARDA RÜZGAR RİSKİ

Adrasan gibi açık koy özelliğine sahip bölgelerde, rüzgarın şiddetini artırdığı dönemlerde demirli deniz araçları sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Genel denizcilik uygulamaları doğrultusunda, bu tür hava muhalefetlerinde teknelerin daha korunaklı limanlara çekilmesi maddi kayıpların önüne geçilmesinde temel önlem olarak değerlendiriliyor.