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5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Atalay'ın gözaltı sürecine ilişkin adli işlemler devam ediyor.

Soruşturmanın, Atalay'ın sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemiyle sattığı içeriklere ilişkin olduğu bildirildi. Aylık abonelik ücretinin 79,99 lira olduğu, abone sayısının ise 12 bini aştığı aktarıldı.

Basında yer alan bilgilere göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik suçunu düzenleyen 226. maddesi ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen 282. maddesi kapsamında yürütülüyor.

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