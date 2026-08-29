Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Fidan Hoca" adıyla tanınan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlattı. Atalay, İzmir'de gözaltına alındı.
Basında yer alan bilgilere göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik suçunu düzenleyen 226. maddesi ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen 282. maddesi kapsamında yürütülüyor.
ABONELİK SİSTEMİYLE İÇERİK SATIŞI
Soruşturmanın, Atalay'ın sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemiyle sattığı içeriklere ilişkin olduğu bildirildi. Aylık abonelik ücretinin 79,99 lira olduğu, abone sayısının ise 12 bini aştığı aktarıldı.
Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Atalay'ın gözaltı sürecine ilişkin adli işlemler devam ediyor.