TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasının ardından, ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi. Açıklanan oran, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendirirken, Alanya emlak sektörü temsilcileri konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘VATANDAŞIN GELİRİ KİRAYA YETMİYOR’

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, enflasyonun gerilemesini beklediklerini ancak kira artış oranlarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtti. Bir dönem uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırının devam etmesi gerektiğini savunan Erbaş, mevcut tablonun vatandaşları ekonomik açıdan zorladığını ifade etti. Erbaş, "Bugün 10 bin TL kira ödeyen bir vatandaşın kirası açıklanan orana göre 3 bin 190 TL artıyor. İnsanların kazandığı gelir artık kiralarını karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle kira artışlarının bir süre daha enflasyona göre değil, belirli bir üst sınırla uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim önerimiz bu sınırın yüzde 15 seviyesinde olmasıdır" dedi.

‘ESNAF DA AYNI SIKINTIYI YAŞIYOR’

Sorunun yalnızca konut kiralarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Erbaş, iş yeri kiralarındaki artışların da esnafı olumsuz etkilediğini söyledi. Esnafın hem kirasını hem vergisini ödemekte zorlandığını belirten Erbaş, hükümetin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

‘ALANYA'DA SOSYAL KONUT PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLMEL’

Konut arzının tamamen yetersiz olmadığını ancak uygun fiyatlı kiralık ev bulmanın giderek zorlaştığını dile getiren Erbaş, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ciddi sıkıntı yaşadığını ifade etti. Piyasada 35-40 bin TL seviyesindeki konutların kiralanabildiğini ancak 15-20 bin TL bandında ev arayan vatandaşların seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğunu belirten Erbaş, "Bu fiyat aralığındaki konutların önemli bir bölümü ise yaşanabilir durumda değil. Özellikle İstanbul'da başlatılan sosyal konut projelerinin Alanya'da da uygulanması gerekiyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hem de belediyelerin kiraları düşürecek kalıcı adımlar atması şart" diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi