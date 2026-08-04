ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen “COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademik Lansmanı” programında Alanya Üniversitesi de yer aldı. Kasım ayında Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen toplantı, üniversitelerin iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi amaçladı.

Programa Alanya Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. Turan Sağer ile Rektör Danışmanı ve COP31 Koordinatörü Doç. Dr. Anıl Süvari katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen organizasyonda, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel çalışmaların önemi ve yükseköğretim kurumlarının üstleneceği görevler masaya yatırıldı.

Bilim diplomasisi ve sürdürülebilirlik ön plandaydı

Lansman programında, bilim diplomasisinin iklim politikalarına sağlayacağı katkılar detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca üniversitelerin COP31 sürecine sunacağı akademik destek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilecek ortak projeler ve kamu ile akademi arasındaki iş birliğini güçlendirecek yol haritası ele alındı.

Katılımcılar, bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası iklim politikalarının oluşturulmasındaki kritik rolüne dikkat çekerken, üniversitelerin bu süreçte aktif sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı.

Uluslararası iş birliklerine katkı sağlayacak

Program kapsamında, üniversitelerin hazırlık sürecinde üstleneceği görevler ve bilimsel araştırmaların Türkiye'nin iklim politikalarına sağlayacağı katkılar da değerlendirildi. Uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması yönünde atılacak adımların, COP31 sürecine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Alanya Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik odaklı projeleri, disiplinlerarası araştırmaları ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye'nin iklim diplomasisine katkı sağlamayı sürdüreceği belirtilirken, üniversitenin çevre ve iklim alanındaki akademik çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.