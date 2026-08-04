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Bordo-mavili taraftarlar ise resmi açıklamanın ardından sosyal medyada büyük heyecan yaşarken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, 35 yaşındaki Mohammed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor'un, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mohammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtilirken, gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.

TRABZONSPOR, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohammed Salah için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyurdu.

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