​Başkan Tavlı, yangına müdahale sürecinde devletin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, yangına 786 personel, 244 araç, 2 uçak ile Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma teşkilatına ait hava araçlarının da dahil olduğu 12 helikopterle müdahale edildiğini ifade etti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm kamu birimlerinin aktif olarak görev yaptığını aktaran Tavlı, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde 66 hane ve 153 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

​BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

​Yangınla mücadelenin yanı sıra vatandaşların enerji, iletişim, ulaşım, gıda ve barınma ihtiyaçları için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Tavlı, kamu kurumları, Alanya Belediyesi, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin süreç boyunca büyük bir dayanışma içerisinde görev yaptığını vurguladı.

​​Yangından etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildiren Tavlı, zarar gören çiftçilerin durumunun yakından takip edileceğini ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde değerlendirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

VATANDAŞLARA ORMAN YANGINLARINA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

​Sıcaklıkların yüksek seyrettiği bu dönemde herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Tavlı, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha duyarlı, dikkatli ve temkinli olmaya davet etti. Tavlı, vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınması ve gördükleri en küçük dumanı dahi vakit kaybetmeden yetkililere bildirmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, ülkemizin ve Alanya'nın her türlü afetten muhafaza olması temennisinde bulundu. (Sudi ÇANDIR)



Kaynak: Haber Merkezi