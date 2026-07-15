ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Çisem Çetin'i kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Rıfat Çetin hakkında karar çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı eşi Çisem Çetin ile kayınpederi Ali Rıza Baykuşlar'a yönelik 'kasten yaralama' suçlarından toplam 11 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Olay, 1 Ekim 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle polis merkezine birçok kez başvuruda bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayarak babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine anne ve babasıyla birlikte eşinin bulunduğu adrese gitti.

Kalbinden bıçaklandı

Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Çisem Çetin, iddiaya göre eşi Rıfat Çetin tarafından kalbinden bıçaklandı. Olay sırasında Çetin'in babası Ali Rıza Baykuşlar da kolundan yaralandı.

Ağır yaralanan Çisem Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp zarında bıçak darbesine bağlı yırtık oluştuğu belirlenen Çetin, acil ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Rıfat Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Öldürme kastım yoktu' savunması

Hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan Rıfat Çetin, yargılama sürecinde öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkemede ifade veren Çisem Çetin ise olayın ardından aylarca tedavi gördüğünü, yaşadığı travmayı halen atlatamadığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Çetin, can güvenliği konusunda endişelerinin sürdüğünü ve şikâyetinden vazgeçmediğini ifade etti.

Mahkemeden 11 yıl hapis kararı

Yargılamayı tamamlayan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Rıfat Çetin'i Çisem Çetin ve babası Ali Rıza Baykuşlar'a yönelik işlediği "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte dava ilk derece mahkemesi nezdinde sonuçlanırken, tarafların kararı istinafa taşıma hakkı bulunuyor.