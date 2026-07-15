ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu, Başkan Cem Özcan başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, derneğin iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm süreci ele alındı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan ALTİD Başkanı Cem Özcan, günümüz dünyasında kurumsal başarının yalnızca güçlü bir organizasyon yapısıyla değil, bu yapının dijital dönüşümle desteklenmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Özcan, "Dijital dönüşüm; kurumların operasyonel verimliliğini artıran, maliyetleri azaltan, insan kaynaklı hataları en aza indiren ve veriye dayalı hızlı karar alma süreçlerini destekleyen önemli bir araçtır. Aynı zamanda şeffaflığı güçlendirirken hizmet kalitesini de yükselterek kurumlara ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet avantajı sağlar" dedi.

"DİJİTALLEŞMENİN STRATEJİK ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Alanya'nın dünyaya açılan en önemli penceresinin turizm olduğunu vurgulayan Özcan, ALTİD'in de Alanya turizminin kurumsal temsilcisi olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedeflediğini ifade etti. "Dijitalleşmenin sektörümüz için taşıdığı stratejik önemin farkındayız" diyen Özcan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim altyapımızı güçlendirmeyi, kurumsal kimliğimizi yeni dünyanın dinamiklerine uyumlu, daha yenilikçi ve daha vizyoner bir yapıya kavuşturmayı temel hedeflerimiz arasında belirledik. Bu doğrultuda dijital kimliğimizi güçlendirecek çok yönlü çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTİD Yönetim Kurulu'nun, Alanya turizminin değişen küresel dinamiklere uyum sağlaması, kurumsal kapasitesinin artırılması ve sektörün geleceğine katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceği belirtildi.



Kaynak: ALTİD/BÜLTEN