ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik asfalt çalışmalarına hafta sonunda da ara vermeden devam etti.

Ekipler tarafından Saburlar Mahallesi Aydulun Mevkii'nde yaklaşık 3 kilometrelik sathi asfalt çalışması tamamlandı. Aynı zamanda Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde yürütülen sathi asfalt çalışmaları da başarıyla tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi