İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

KİMLER TUTUKLANDI?

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. Daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakıldı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İmar süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına dayanan soruşturma kapsamında ilk dalga 17 Haziran'da gerçekleşmiş ve aralarında İ.G.P'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte 18 Haziran'da Nermin Günay ve M.C.H. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden S.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık sorunları gerekçesiyle daha önce serbest bırakılmıştı.

İMAR VE RÜŞVET SORUŞTURMALARINDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yerel yönetimlerdeki inşaat ve ruhsatlandırma işlemlerinde kamu gücünün kötüye kullanılması, ağır ceza gerektiren mali suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Mali Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü bu tür operasyonlarda, sadece kamu görevlileri değil, sürece dahil olduğu öne sürülen özel sektör ve şirket yetkilileri de eş zamanlı olarak yargı sürecine dahil ediliyor. Şüphelilerin tutukluluk halleri ve adli kontrol süreçleri, hazırlanacak iddianameyle birlikte mahkeme aşamasına taşınacak.