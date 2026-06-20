İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boş bir arazide kadın cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada fail veya faillerin yakalanması için adli süreç devam ediyor. Şahintepe Mahallesi'ndeki alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, kadının başına taşla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, yapılan kimlik tespiti çalışmalarında maktulün S.Ç. olduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, S.Ç.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Hazırlanacak otopsi raporunun cinayetin işleniş saatine ve şekline dair net adli bulgular sunması bekleniyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KİM?

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişiyi yakaladı. Maktul S.Ç.'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç. gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.