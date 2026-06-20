Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 15 Haziran tarihinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan D.B., polis ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, olayın temelinde DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş ile D.B. arasında olduğu öne sürülen ilişki iddiaları yatıyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Belediye Başkanı Paydaş ile D.B. arasında yaklaşık iki yıldır sürdüğü iddia edilen ilişki, kadının Almanya'da yaşayan eski eşinin sosyal medyada yayınladığı bir video ile gündeme geldi. İddiaların yayılmasının ardından, babası korucu olan D.B.'nin aile içinde şiddetli tartışmalar yaşadığı ve yoğun psikolojik baskı altında kaldığı belirtildi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yaşanan aile içi kriz ve sosyal medya baskısının ardından Karaköprü'de intihara kalkışan kadın, ikna edilerek binadan indirildikten sonra devlet koruması altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle D.B.'nin bir kadın sığınma evine yerleştirildiği bildirildi.

İDDİALARA BELEDİYEDEN YALANLAMA

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Hilvan Belediyesi cephesinden ise iddialara ret geldi. Belediye yetkilileri, Serhan Paydaş hakkındaki ilişki ve baskı iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu. Aile içi baskı ve sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların ardından koruma altına alınan kadının durumu ve sürecin yasal otoritelerce takip edildiği ifade ediliyor.