A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA

Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde coşkulu anlar yaşandı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, stadyum çevresinde toplanan binlerce Türk taraftar, maç saatini marşlar söyleyerek bekledi.

SOKAKLAR KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir bölgede buluşan ay-yıldızlı futbolseverler, dev bir kortej oluşturdu. Çift katlı ve üstü açık bir otobüsten yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma doğru harekete geçen kalabalık, İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi. Çevredeki bölge sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, cadde ve sokaklar adeta kırmızı beyaz renklere teslim oldu.

DÜNYA BASINI NASIL GÖRDÜ?

Türk futbolseverlerin Amerika sokaklarındaki bu coşkulu gösterisi, uluslararası spor basınının da dikkatinden kaçmadı. İngiliz medyasından The Sun gazetesi, manşetine "Çılgın Türkler maça gidiyor" ifadesini taşıyarak taraftarın yarattığı atmosfere vurgu yaptı. İspanyol spor gazetesi AS ise yayımladığı haberde, "Türk taraftarlar muhteşem bir gösteri eşliğinde maça hazır!" değerlendirmesinde bulundu.