7 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları değişti. LPG ucuzladı, benzindeki artışın büyük bölümü ÖTV ile dengelendi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Gece yarısından sonra yürürlüğe giren düzenlemeyle LPG fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, benzindeki artış sürücülere sınırlı şekilde yansıdı.

LPG’DE DİKKAT ÇEKEN İNDİRİM

Yeni fiyatlara göre LPG litre fiyatında 1 lira 33 kuruş indirim uygulandı. Bu düşüş, özellikle LPG’li araç kullanan sürücüler için pompa fiyatlarında doğrudan rahatlama anlamına geliyor.

Alanya ve Antalya’da LPG kullanan sürücüler için bu indirim, günlük ulaşım maliyetinde hissedilir bir düşüş yaratıyor. Özellikle kısa mesafe şehir içi kullanımlarda depo maliyeti birkaç gün içinde fark edilir seviyede azalıyor.

BENZİNE ZAM AMA SINIRLI YANSIDI

Benzin grubunda ise yaklaşık 2 liralık artış beklentisi oluştu. Ancak devreye giren eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın büyük bölümü ÖTV üzerinden karşılandı.

Böylece zam pompaya yaklaşık 50 kuruş olarak yansıdı. Bu durum, fiyat artışının sürücüler üzerindeki etkisini kısmen sınırladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 MAYIS 2026)

Büyükşehirlerde güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul (Avrupa): Benzin 64.47 TL, Motorin 71.77 TL, LPG 33.89 TL

Benzin 64.33 TL, Motorin 71.63 TL, LPG 33.29 TL İstanbul (Anadolu): Benzin 64.33 TL, Motorin 71.63 TL, LPG 33.29 TL

Benzin 65.44 TL, Motorin 72.89 TL, LPG 33.87 TL Ankara: Benzin 65.44 TL, Motorin 72.89 TL, LPG 33.87 TL

Benzin 65.72 TL, Motorin 73.16 TL, LPG 33.69 TL İzmir: Benzin 65.72 TL, Motorin 73.16 TL, LPG 33.69 TL

FİYATLAR NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın temelinde küresel petrol fiyatları ve döviz kuru yer alıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler ve Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle sürücüler, akaryakıt fiyatları ne zaman düşer ve LPG indirimi devam edecek mi gibi soruların yanıtını yakından takip ediyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki ani artışların tüketiciye doğrudan yansımasını önlemek için kullanılıyor. Bu sistemde fiyat artışlarının bir bölümü ÖTV üzerinden karşılanıyor.

Böylece zamlar pompaya daha düşük seviyede yansıyor, ancak bu durum devletin vergi gelirinde azalma anlamına geliyor.

Motorin fiyatlarının ise yüksek seviyesini koruması nedeniyle özellikle ticari araç kullanıcıları fiyat değişimlerini daha yakından izliyor.