Uygulama noktasında görev yapan ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk, seyahat eden vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarına titizlikle uyulması yönünde uyarılarda bulunan Öztürk, tüm vatandaşlara hayırlı ve güvenli yolculuklar diledi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Kaymakam Öztürk, tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Öztürk’e Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk eşlik etti.
Kaymakam Öztürk’ten bayram trafiği denetimi
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Dinek Trafik Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek yürütülen trafik denetimlerini yerinde inceledi
Kaynak: Haber Merkezi
