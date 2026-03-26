ABD-İsrail saldırıları sürerken ortaya atılan iddia dikkat çekti. Rusya’nın İran’a İHA ve lojistik destek gönderdiği öne sürülüyor. Gelişmeler Alanya ve Antalya’daki turizm ve enerji beklentilerini de yakından ilgilendiriyor.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yer alan bir haber dünya gündemine oturdu. Haberde, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılarak Rusya’nın İran’a insansız hava aracı (İHA) sevkiyatına başladığı öne sürüldü.

İddialara göre sevkiyat sadece askeri unsurlarla sınırlı değil. Gıda ve tıbbi malzemelerin de bu sürece dahil edildiği ve transferin aşamalı şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

SADECE ASKERİ DESTEK DEĞİL

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise, Rusya’nın İran’a daha önce de istihbarat ve uydu görüntüleri sağladığı yönündeki hatırlatma oldu. Ancak bu kez gündeme gelen sevkiyatın, savaşın başından bu yana ilk doğrudan askeri destek olabileceği iddia ediliyor.

Sevkiyatın bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, bu gelişmenin İran’ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği ileri sürülüyor.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Rusya cephesinden ise iddialara temkinli bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü, “Ortada dolaşan çok sayıda asılsız haber var” ifadelerini kullanırken, İran ile diplomatik temasların sürdüğünü doğruladı.

ORTADOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Öte yandan İsrail ordusu, İran’daki farklı hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. İsfahan ve Bender Abbas gibi kritik bölgelerde patlamalar yaşanırken, hasarın boyutuna ilişkin net bilgiler henüz paylaşılmadı.

İran ise buna karşılık Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, gece boyunca düzenlenen İHA ve füze saldırılarını engellediklerini duyurdu.

ALANYA VE ANTALYA’YI NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Ortadoğu’daki bu gelişmeler sadece bölgesel değil, ekonomik etkiler de yaratıyor. Özellikle akaryakıt fiyatları, turizm hareketliliği ve uçuş güvenliği gibi konular doğrudan etkileniyor.

Alanya ve Antalya gibi turizm merkezlerinde sezon öncesi bu tür jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. Çünkü küresel savaş riski arttıkça rezervasyon davranışları değişebiliyor. Biraz erken ama… turizmciler şimdiden temkinli konuşmaya başladı.

Bir esnafın söylediği gibi: “Savaş uzarsa bizim sezon da etkilenir.”

Bir de şu var… enerji fiyatı yükseldi mi, her şey zincir gibi birbirine bağlanıyor.

Kısacası mesele sadece savaş değil.