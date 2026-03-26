Antalya Kepez’de aynı okulda görev yapan öğretmenler arasında yaşanan taciz iddiası yargıya taşındı. Müdür yardımcısına hapis cezası verilirken, süreci usulsüz yöneten yöneticiler hakkında da dikkat çeken kararlar çıktı.

GECE MESAJLARI VE TAKİP İDDİASI

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir okulda görev yapan müdür yardımcısı Osman Y., iddiaya göre aynı okulda çalışan matematik öğretmeni S.D.’yi gece mesajları, telefon aramaları ve takip ile rahatsız etmeye başladı. Öğretmen S.D.’nin uyarılarına rağmen davranışların sürdüğü, hatta olayın fiziki taciz ve tehdit mesajlarına kadar ilerlediği öne sürüldü.

İddiaya göre Osman Y., öğrenciler aracılığıyla notlar gönderdi. Bu durum okul içinde kısa sürede yayıldı ama… herkesin bildiği şey bazen konuşulmuyor.

ŞİKAYET VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yaşananlara daha fazla dayanamayan S.D., önce okul yönetimine ardından Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Süreçte Osman Y. hakkında inceleme başlatılırken, tedbir amaçlı başka bir okula görevlendirme yapıldı.

Ancak iddialara göre öğretmene şikayetinden vazgeçmesi yönünde baskı da yapıldı. S.D., elindeki ses kayıtları ve mesajları muhakkike teslim etti. Dosya ilerledi ama… beklenen şekilde değil.

KINAMA CEZASI TARTIŞMA YARATTI

İlk aşamada hazırlanan raporda Osman Y. için yalnızca kınama cezası önerildi. Kurul bu cezayı yetersiz bulmasına rağmen dosya tekrar aynı yönde düzenlenerek bu kez kurula sunulmadan onaylandı.

Bu durum eğitim camiasında tepki çekti. Çünkü iddiaların ağırlığıyla verilen ceza arasında ciddi fark vardı.

MAHKEMEDEN HAPİS KARARI

S.D.’nin savcılığa başvurmasıyla süreç yargıya taşındı. Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Osman Y. hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca uzaklaştırma kararı da aldı. Ancak buna rağmen Osman Y.’nin yeniden aynı okula döndüğü iddiası dikkat çekti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Olayın büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri devreye girdi. Yapılan inceleme sonrası yalnızca Osman Y. değil, süreci yöneten bazı idareciler hakkında da işlem yapıldı.

Osman Y. yöneticilikten alınarak öğretmen olarak başka okula atandı.

Şube Müdürü B.U. ve muhakkik A.Ç. yöneticilik görevlerinden alındı.

Bazı yöneticilere aylıktan kesme ve kademe durdurma cezaları verildi.

Bir de şu var… okulda çalışan diğer öğretmenlerin ne hissettiği pek konuşulmuyor.

SÜREÇ TAMAMLANMADI

Müfettişler ayrıca bazı yöneticiler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak verilen bazı idari cezaların henüz uygulanmadığı öğrenildi.

Olay, Antalya’da okulda öğretmene taciz iddiası başlığıyla eğitim camiasında geniş yankı uyandırırken, benzer durumların nasıl önleneceği sorusu yeniden gündeme geldi.