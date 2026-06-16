2000'li yıllarda seslendirdiği hit şarkılarla tanınan 47 yaşındaki şarkıcı Lara (Fatma Nur Ergüder), evliliğini sonlandırma kararı aldı. Ünlü isim, İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtığını kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan şarkıcı, hukuki sürecin başladığını bildirdi. Lara'nın aktardığına göre, uzun süredir devam eden fikir ayrılıkları ve bir yılı aşan belirsizlikler bu kararın alınmasında doğrudan etkili oldu.

"ENERJİMİ SANATIMA VERECEĞİM"

Özel hayatına saygı gösterilmesini talep eden sanatçı, yaşananların ardından kariyerine odaklanacağını vurguladı. Açıklamasında dinleyicilerine seslenen Lara, bundan sonraki süreçte tüm enerjisini sahnesine ve müziğine ayıracağını ifade ederek "Her bitiş yeni bir başlangıçtır" değerlendirmesinde bulundu.

ESTETİK OPERASYONLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi dönemin popüler eserleriyle müzik piyasasında yer edinen Lara, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla da basında sıkça yer buluyordu. Özellikle dudak küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, estetik müdahaleler konusunda kamuoyuna uyarılarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay yeniden ameliyat masasına yatan sanatçı, dudaklarıyla pipet bile tutamadığını açıklayarak sevenlerinden dua istemiş ve fiziksel zorluklar yaşadığını belirtmişti. Hem sağlık hem de özel hayatında üst üste değişimler yaşayan Lara'nın boşanma sürecinin hukuki detayları mahkeme aşamasında netleşecek.